Москва за рік утричі зменшила транзит газу через Україну, – Макогон
19 листопада 2021 , 09:16Читать новость на русском
Джерело:"Право на владу" на 1+1
Росія у 2021 році втричі зменшила транзит газу через Україну до Європи. Хоча раніше Москва запевняла, що збільшить постачання.
Попри заяви Кремля, збільшення постачання не відбувається. Про це розповів генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.
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Фактично більше газу до Європи через Україну не йде. Хотів би сказати, що цього року втричі зменшився транзит газу,
– наголосив Макогон.
Повернулись до контрактових обсягів
Росія повернулась до обсягів транзиту, передбачених за контрактом. Це становить 109 мільйонів кубометрів газу в день. Макогон відзначив, що ще на початку листопада було 57 мільйонів.
Що треба знати про транзит газу через Україну
- "Газпром" на 2021 рік укладав довгострокове бронювання українських потужностей – обсяг сягав 40 мільярдів кубометрів.
- Однак від початку 2021 року російська компанія тричі зменшувала обсяги транзиту газотранспортною системою України. Президент Росії Володимир Путін заявив, нібито "Газпрому" невигідно нарощувати транзит газу до Європи через українську територію, бо є дешевші маршрути.
- Про новий контракт щодо транзиту газу через Україну в Кремлі наразі не говорять.
- Раніше Макогон зазначав, що Україна готова транзитувати до 250 мільйонів кубометрів на добу, що у 2,5 раза перевищує наявний транзит.