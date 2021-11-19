Москва за рік утричі зменшила транзит газу через Україну, – Макогон

Росія у 2021 році втричі зменшила транзит газу через Україну до Європи. Хоча раніше Москва запевняла, що збільшить постачання.

Попри заяви Кремля, збільшення постачання не відбувається. Про це розповів генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

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Фактично більше газу до Європи через Україну не йде. Хотів би сказати, що цього року втричі зменшився транзит газу,

– наголосив Макогон.

Повернулись до контрактових обсягів

Росія повернулась до обсягів транзиту, передбачених за контрактом. Це становить 109 мільйонів кубометрів газу в день. Макогон відзначив, що ще на початку листопада було 57 мільйонів.

Що треба знати про транзит газу через Україну