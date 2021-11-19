Попри заяви Кремля, збільшення постачання не відбувається. Про це розповів генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

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Фактично більше газу до Європи через Україну не йде. Хотів би сказати, що цього року втричі зменшився транзит газу,

– наголосив Макогон.

Повернулись до контрактових обсягів

Росія повернулась до обсягів транзиту, передбачених за контрактом. Це становить 109 мільйонів кубометрів газу в день. Макогон відзначив, що ще на початку листопада було 57 мільйонів.

Що треба знати про транзит газу через Україну