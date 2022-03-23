Московська фондова біржа частково відновить торгівлю після місяця простою

Московська фондова біржа планує частково відновити торгівлю у четвер, 24 березня. До цього часу вона була закритою майже місяць.

Про це повідомили у Центральному банку Росії. На торгах будуть доступні 33 найліквідніші папери.

До слова Ціни на газ злетіли на 20% після заяв Росії про оплату в рублях

Торгівля цими акціями відновиться 24 березня з 9:50 до 14:00 за місцевим часом.

Серед російських акцій, яким дозволено відновити торгівлю, є такі великі компанії, як:

Газпром;

Лукойл;

ВТБ Банк;

Сбербанк;

Русал;

Роснефть.

До слова, фондова біржа була закрита майже місяць після великого розпродажу через вторгнення Росії в Україну. Торгівлю цінними паперами призупинили з 28 лютого.

Обвал російських акцій

Попри те, що Московська біржа не працювала, ми однаково можемо спостерігати крах цінних паперів російських компаній. Наприклад, акції найбільшого російського банку Сбербанку на Лондонській біржі коштують 5 центів. Лише з початку війни в Україні ціна обвалилася на понад 99%. Схожа доля чекала й на інші акції.