Про це повідомили у Центральномубанку Росії. На торгах будуть доступні 33 найліквідніші папери. До слова Ціни на газ злетіли на 20% після заяв Росії про оплату в рублях Торгівля цими акціями відновиться 24 березня з 9:50 до 14:00 за місцевим часом. Серед російських акцій, яким дозволено відновити торгівлю, є такі великі компанії, як: Газпром; Лукойл; ВТБ Банк; Сбербанк; Русал; Роснефть. До слова, фондова біржа була закрита майже місяць після великого розпродажу через вторгнення Росії в Україну. Торгівлю цінними паперами призупинилиз 28 лютого. Обвал російських акцій Попри те, що Московська біржа не працювала, ми однаковоможемо спостерігати крах цінних паперів російських компаній. Наприклад, акції найбільшого російського банку Сбербанку на Лондонській біржі коштують 5 центів. Лише з початку війни в Україні ціна обвалилася на понад 99%. Схожа доля чекала й на інші акції.