Головний російський біржевий холдинг – Московська біржа – впала за 5 хвилин від початку роботи. Про це повідомив міністр трансформації Михайло Федоров.

Після вихідних, за які на Росію встигли ввести безліч нових економічних санкцій, Московська біржа почала роботу. Але тривала вона недовго. Наразі на сайт неможливо зайти.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Завдання виконане! Дякуємо! Московська біржа впала за 5 хвилин,

– написав Федоров.

Напередодні у телеграм-каналі "IT ARMY of Ukraine" з понад 200 тисячами підписників закликали "вимкнути" Московську біржу". Для цього попросили заходити на її сайт та ставити долар по 200 рублів.

Нагадаємо, що рубль вранці у понеділок, 28 лютого, обвалився на 40% щодо долара на біржі. Курс в обмінниках впав ще нижче. Також російських експортерів зобов'язали продавати 80% валютної виручки.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.