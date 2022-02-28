Після вихідних, за які на Росію встигли ввести безліч нових економічних санкцій, Московська біржа почала роботу. Але тривала вона недовго. Наразі на сайт неможливо зайти.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Завдання виконане! Дякуємо! Московська біржа впала за 5 хвилин,

– написав Федоров.

Напередодні у телеграм-каналі "IT ARMY of Ukraine" з понад 200 тисячами підписників закликали "вимкнути" Московську біржу". Для цього попросили заходити на її сайт та ставити долар по 200 рублів.

Нагадаємо, що рубль вранці у понеділок, 28 лютого, обвалився на 40% щодо долара на біржі. Курс в обмінниках впав ще нижче. Також російських експортерів зобов'язали продавати 80% валютної виручки.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.