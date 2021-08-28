Раніше вони прогнозували краще зростання – у 4,5%. Але погіршили прогноз через посилення певних факторів ризику. Наприклад, поганих темпів вакцинації проти коронавірусу в Україні.
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Morgan Stanley погіршив прогноз зростання ВВП України
Аналітики Morgan Stanley (банківський холдинг зі США, один із найбільших у світі) кажуть, що у 3 та 4 кварталах 2021 року ВВП (внутрішній валовий продукт) України зростатиме послідовно.
Цьому сприяють такі фактори:
- Хороший урожай.
- Стале внутрішнього відновлення.
- Зняття обмежень, пов'язаних із COVID-19.
- Відновлення зовнішнього попиту.
Але загальна цифра зростання тепер у прогнозі менша: раніше була 4,5%, а стала 3,4%.
Ми переглядаємо нашу оцінку ВВП на 2021 рік і бачимо зростання лише на 3,4% у річному порівнянні проти 4,5%, як прогнозувалося раніше,
– цитує інформагенство звіт Morgan Stanley.
Натомість у 2022 році прогнозоване зростання майже не змінилося – 4,2%.
Національний банк України тим часом утримує прогноз зростання реального ВВП на рівні приблизно 4% щорічно впродовж 2021 – 2023 років.
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