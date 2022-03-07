Morgan Stanley передбачає дефолт Росії у середині квітня

Росія після вторгнення др України стала ізольованою від світу, зокрема і від фінансових ринків. Американський банківський холдинг Morgan Stanley прогнозує, що країна-агресорка отримає своє покарання у вигляді дефолту уже всередині квітня цього року.

Через санкції міжнародних партнерів України та тотальне падіння курсу рубля, знецінилися облігації російських компаній. Країна-агресорка має все менше можливостей для виплати зовнішнього боргу.

Зауважте Дефолт Росії вже близько, – аналітик Ерік Найман

Американська компанія передбачає дефолт як найбільш ймовірний сценарій для Росії після її ганебного вторгнення до України. Ймовірно, все піде за венесуельським сценарієм – попри наявність ресурсів, відсутність необхідних продуктів, тотальна інфляція й повне обезцінення національної валюти.

Російські облігації зараз досягли рекордно низького рівня. Таким чином, американські банкіри прогнозують дату дефолту Росії 15 квітня 2022 року.

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