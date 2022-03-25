Moody's Corp відкличе рейтинги російських компаній

В слід за Fitch та S&P, міжнародне рейтингове агентство Moody's повідомило, що відкличе рейтинги всіх російських організацій та їхніх підрозділів.

На початку березня компанія оголосила про зупинення комерційної діяльності в Росії.

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Зверніть увагу, що в межах четвертого пакета санкцій європейським агентствам забороняється рейтингувати РФ та російські компанії, а також надавати рейтингові послуги російським клієнтам. Таке рішення ухвалили країни ЄС 15 березня 2022 року.

Міжнародні рейтингові агентства Fitch Ratings та S&P Global Ratings на цьому тижні також оголосили про плани відкликання всіх рейтингів у Росії.

Чому кредитний рейтинг важливий Суть кредитного рейтингу в тому, щоб показати інвестору надійність його вкладу в активи компанії чи країни. Без кредитного рейтингу інвестори просто не будуть заходити на російський ринок.

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