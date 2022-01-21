У Monobank з'являться банкомати: як вони виглядатимуть

Співзасновник мобільного банку Monobank Олег Гороховський повідомив, що незабаром з'являться фізичні банкомати банку. Також навіть стало відомо не лише як вони виглядатимуть, але й кличка для перших трьох.

Що відомо про майбутні банкомати Monobank

Зі слів Гороховського у кожного з банкоматів буде власна кличка. "Зустрічайте! Рижик, Доббі і Царапка!", – написав він.

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Також Гороховський запропонував клієнтам банку обрати імена й для інших банкоматів. Ба більше, на тих, чий варіант клички для банкомата збере найбільше лайків, чекатиме подарунок – платинові картки, монопиво та мерч.

Пропонуйте ваші варіанти імен і ті котячі імена, які наберуть найбільше ваших лайків, дістануться п'яти нашим котоматам, а автори цих п'яти коментарів отримають наші платинові карти, монопиво і мерч,

– написав він.

У Monobank показали, як виглядатимуть їх банкомати / фото з фейсбуку Гороховського

Текст публикации Олега Гороховского:

Уже совсем скоро появятся наши банкоматы.

Мы бы были не мы если бы сделали обычную, скучную железяку и мы попросили агентство Banda помочь нам в этом проекте…

Вы только посмотрите на этих милашей! У каждого нашего котомата будет кличка.

Встречайте!

Рыжик, Добби и Царапка!

Предлагайте ваши варианты имен и те кошачьи имена, которые наберут больше всего ваших лайков, достанутся пяти нашим котоматам, а авторы этих пяти комментариев получат наши платиновые карты, монопиво и мерч.

Мурр!

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