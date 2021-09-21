Що відомо про новий інструмент
Гороховський вважає, що новий інструмент буде корисний як для онлайн-продавців, так і для наземної торгівлі.
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Його переваги, на думку Гороховського
- Не потрібно використовувати термінал, оскільки оплата відбувається наведенням на QR-код.
- QR можна розмістити на касі та на кожному товарі.
Сервіс "buy now pay later"
Також у дописі зазначається, що майже відразу після релізу нової послуги буде додано сервіс "buy now pay later".
Це коли ніяких кредитів, а просто розділив покупку на 4 платежі й пішов або просто оплатив на 30-тий день,
– пояснив Гороховський.
Дешевше, ніж термінали
Гороховський також розповідає у своєму дописі, що еквайринг буде дешевший та зручніший за обслуговування терміналів.
Тариф 1,8% і ніяких орендних платежів і заміни рулонів з чеками,
– йдеться у дописі в фейсбуці.