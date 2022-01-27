Збитки Monobank

Гороховський розповів, що менеджер, який відповідає за валютні курси, помилково поставив курс на продаж на 1 гривню краще за ринковий. За 25 хвилин, доки курс простояв, його купили на 4,5 мільйони гривень, а сума збитків банку склала 150 тисяч гривень.

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У результаті "солодкий" курс простояв приблизно 25 хвилин, у нас купили доларів на 4,5 мільйони гривень та сума збитків склала близько 150 тисяч гривень. Відбулися легким переляком і відмінними висновками, як прибрати ризики в таких місцях на майбутнє,

​– написав Гороховський.

"Солодкий курс" Monobank / Фото з фейсбуку Гороховского

Співзасновник мобільного банку також зазначив, що з клієнтів банк нічого дописувати не буде, тож комусь просто пощастило сьогодні зранку.

"Припиніть купувати валюту за поганою ціною!"

Також Гороховський закликав українців бути патріотами та не купувати валюту за поганою ціною. Він додав, що йому "сумно дивитися на курс і усвідомлювати, що це відбувається здебільшого тому, що ми не можемо стримувати свої емоції та не піддаватися стадному інстинкту".

Припиніть купувати валюту за поганою ціною! Треба терміново зробити собі аватарку: Я патріот і не купую долар по 29,

– закликав Гороховський.

Зверніть увагу! НБУ 27 січня встановив офіційний курс долара на рівні 28,80 гривні, що на 13 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

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Текст публікації Олега Гороховського:

О 9:41 ранку я зайшов у нашу програму, розробники надіслали нову збірку, натиснув на вкладку "Ще" і в мене заворушилося волосся на спині.

Менеджер, який відповідає за валютні курси, помилково поставив курс на продаж на 1 гривню. краще за ринковий.

Після цього ще хвилин десять пішло на пошуки менеджера, встановлення та провантаження нового курсу в систему.

У результаті "солодкий" курс простояв приблизно 25 хвилин, у нас купили доларів на 4,5 мільйони гривень та сума збитків склала близько 150 тисяч гривень.

Відбулися легким переляком і відмінними висновками, як прибрати ризики в таких місцях на майбутнє.

З клієнтів нічого ми, звичайно, дописувати не будемо. Комусь пощастило.

А взагалі сумно дивитися на курс і усвідомлювати, що це відбувається здебільшого тому, що ми не можемо стримувати свої емоції та не піддаватися стадному інстинкту.

Припиніть купувати валюту за поганою ціною! Треба терміново зробити собі аватарку: "Я патріот і не купую долар по 29!"