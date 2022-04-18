Monobank припиняє обслуговування клієнтів з Росії та ще кількох країн, – Гороховський

Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив про "нововведення" для їхніх клієнтів, які досі перебувають на території Росії та ще низки країн. Бізнесмен пояснив усі нюанси.

Український бізнесмен повідомив, що від 18 квітня 2022 року Monobank припиняє обслуговування понад 11 тисяч клієнтів. Головний критерій – географія їхнього перебування.

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Monobank припиняє обслуговування клієнтів з певних країн

За словами Гороховського, йдеться про осіб, які до початку повномасштабної війни в Україні були, а також досі не покинули певні країни та території. Йдеться про:

Росію,

Білорусь,

Крим,

Л/ДНР,

Північну Корею,

Сирію,

Еритрею.

Бізнесмен повідомив, що рахунки цих людей будуть закриті, прокоментувавши це наступним чином:

Їм рекомендовані картки платіжної системи "мир".

Крім того, Олег Гороховський закликав й інші українські банки зробити аналогічний крок.

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