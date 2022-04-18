Український бізнесмен повідомив, що від 18 квітня 2022 року Monobank припиняє обслуговування понад 11 тисяч клієнтів. Головний критерій – географія їхнього перебування.
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Monobank припиняє обслуговування клієнтів з певних країн
За словами Гороховського, йдеться про осіб, які до початку повномасштабної війни в Україні були, а також досі не покинули певні країни та території. Йдеться про:
- Росію,
- Білорусь,
- Крим,
- Л/ДНР,
- Північну Корею,
- Сирію,
- Еритрею.
Бізнесмен повідомив, що рахунки цих людей будуть закриті, прокоментувавши це наступним чином:
Їм рекомендовані картки платіжної системи "мир".
Крім того, Олег Гороховський закликав й інші українські банки зробити аналогічний крок.
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