Український бізнесмен повідомив, що від 18 квітня 2022 року Monobank припиняє обслуговування понад 11 тисяч клієнтів. Головний критерій – географія їхнього перебування.

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Monobank припиняє обслуговування клієнтів з певних країн

За словами Гороховського, йдеться про осіб, які до початку повномасштабної війни в Україні були, а також досі не покинули певні країни та території. Йдеться про:

Росію,

Білорусь,

Крим,

Л/ДНР,

Північну Корею,

Сирію,

Еритрею.

Бізнесмен повідомив, що рахунки цих людей будуть закриті, прокоментувавши це наступним чином:

Їм рекомендовані картки платіжної системи "мир".

Крім того, Олег Гороховський закликав й інші українські банки зробити аналогічний крок.

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