Monobank працює, але кредитні ліміти зараз обмежені
24 лютого 2022 , 11:04Читать новость на русском
Джерело:телерам-канал Олега Гороховського
Наразі Monobank працює у звичному режимі, але ввели обмеження на кредитний ліміт. Про це повідомив Олег Гороховський, співзасновник банку.
Наразі неможливо розплатитися чи переслати кредитні кошти від Monobank. Всі операції відбуваються лише з власними коштами.
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Працюємо у звичайному режимі. Головна мета збереження грошей вкладників та клієнтів. Кредитні ліміти тимчасово обмежили,
– написав Гороховський.
Наразі Monobank вирішує як повернути кредитні ліміти. Кажуть, що спостерігатимуть за ситуацією. Гороховський закликав зберігати спокій та пообіцяв тримати в курсі подій.
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