Monobank працює, але кредитні ліміти зараз обмежені

Наразі Monobank працює у звичному режимі, але ввели обмеження на кредитний ліміт. Про це повідомив Олег Гороховський, співзасновник банку.

Наразі неможливо розплатитися чи переслати кредитні кошти від Monobank. Всі операції відбуваються лише з власними коштами.

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Працюємо у звичайному режимі. Головна мета збереження грошей вкладників та клієнтів. Кредитні ліміти тимчасово обмежили,

– написав Гороховський.

Наразі Monobank вирішує як повернути кредитні ліміти. Кажуть, що спостерігатимуть за ситуацією. Гороховський закликав зберігати спокій та пообіцяв тримати в курсі подій.

Нагадаємо, що НБУ обмежив зняття готівки з рахунку в 100 тисяч гривень.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!