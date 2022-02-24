Наразі неможливо розплатитися чи переслати кредитні кошти від Monobank. Всі операції відбуваються лише з власними коштами.
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Працюємо у звичайному режимі. Головна мета збереження грошей вкладників та клієнтів. Кредитні ліміти тимчасово обмежили,
– написав Гороховський.
Наразі Monobank вирішує як повернути кредитні ліміти. Кажуть, що спостерігатимуть за ситуацією. Гороховський закликав зберігати спокій та пообіцяв тримати в курсі подій.
Нагадаємо, що НБУ обмежив зняття готівки з рахунку в 100 тисяч гривень.