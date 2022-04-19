Monobank не закриватиме рахунки клієнтів, які виїхали до війни в Крим і на окупований Донбас

Через значну кількість незгодних Monobank переглянув своє рішення щодо припинення обслуговування великої кількості населення. Людям, які виїхали в Крим і на окупований Донбас до 24 лютого, не будуть блокувати рахунки.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, сказавши, що не потрібно сваритися всередині країни, коли ми маємо спільного ворога.

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Рішення суспільства

Напередодні Гороховський провів опитування у себе в соцмережах, запитавши, чи потрібно закривати рахунки кримчан та мешканців тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини. Дві третини опитаних (близько 2 тисячі) виступили за закриття їхніх рахунків, водночас третина (950 опитаних) засудилf це рішення.

І хоч більшість підтримало рішення щодо закриття рахунків, у Monobank таки вирішили дослухатися до 30%, які залишилися невдоволеними.

Рішення про припинення обслуговування клієнтів, які виїхали до війни, на території тимчасово окупованих Українських Криму, Донецька та Луганська виявилося спірним. Я поважаю думку всіх і не хочу, щоб ми сварилися,

– заявив Гороховський.

Тож рахунки клієнтів, які виїхали до анексованого Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до 24 лютого, залишаться відкритими.

Нагадаємо, що Monobank закрив рахунки клієнтів у Росії, Білорусі, Північній Кореї, Сирії та Еритреї. Це рішення залишиться незмінним. Гороховський закликав інші банки зробити так само.

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