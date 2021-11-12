Monobank хотіли купити російські бізнесмени Фрідман та Хан за один мільярд доларів, – Forbes

Міжнародний консорціум на чолі з LetterOne російських мільярдерів українського походження Михайла Фрідмана та Германа Хана планував придбати Monobank за більш ніж 1 мільярд доларів. Про це підтвердило два не пов'язаних один з одним фінансисти.

Чи готовий Monobank до продажу

Про переговори з неназваними інвесторами Forbes розповів Сергій Попенко, голова наглядової ради Універсал Банку, на банківській ліцензії якого працює Monobank.

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Інвестори до нас приходили, ви ж читали пресу… Були інтенсивні переговори. Наша сторона ще не готова до транзакції. Це був інтерес, який призвів до наших роздумів. Але наша готовність була недостатньою,

– розповів Попенко.

Разом з тим, за словами співзасновника Monobank Олега Гороховського, партнери не змогли домовитися між собою. Він вважає, що одним із подальших сценаріїв може стати продаж частини monobank через Special-purpose acquisition company (SPAC) чи IPO у горизонті трьох років.

Скільки коштує Monobank

Джерело, близьке до власників LetterOne, не підтвердило і не спростувало цю інформацію.

Нагадаємо, що раніше у серпні Олег Гороховський вже заявляв, що проєкт коштує понад один мільярд доларів і не продається. Попенко вважає таку оцінку обґрунтованою. На його думку, проєкт потрібно оцінювати за мультиплікаторами не банків, а технологічних компаній.

"Якщо застосувати мультиплікатор із прибутку, який навіть в Україні становить 6, вартість mono становитиме 1 мільярд доларів. Будучи нульовим активом три роки тому, Monobank зараз обслуговує понад чотири мільйони клієнтів і має другий за розміром рітейловий портфель у країні після Приватбанку. Коли є така успішна історія, ринок та ризик країни вторинні. У такі компанії інвестори готові вкладатися за будь-якими мультиплікаторами", — вважає Попенко.

Статки Фрідмана та Хана