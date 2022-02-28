Монако приєднується до санкцій ЄС проти Росії

Ще одна карликова країна приєдналася до санкцій проти країни агресора. Монако введе ті ж санкції, які ввів проти Росії Євросоюз.

Відповідне рішення, яке визначили як "невідкладне", уряд країни прийняв 28 лютого.Монако заморозить російські активи та введе низку інши економічних санкцій.

Важливо "За день Росія збідніла вдвічі": наслідки вбивчих санкцій

Державний міністр сказав, що Монако зобов'язане ввести санкції в рамках міжнародних зобов'язань.

Відповідно до своїх міжнародних зобов’язань, Князівство прийняло та впровадило без зволікання процедури заморожування коштів та економічних санкцій, ідентичні тим, які вживають більшість європейських держав,

– йдеться у повідомленні.

Цікаво, що це перша офіційна заява Монако з початку війни 24 лютого.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!