Відповідне рішення, яке визначили як "невідкладне", уряд країни прийняв 28 лютого.Монако заморозить російські активи та введе низку інши економічних санкцій.

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Державний міністр сказав, що Монако зобов'язане ввести санкції в рамках міжнародних зобов'язань.

Відповідно до своїх міжнародних зобов’язань, Князівство прийняло та впровадило без зволікання процедури заморожування коштів та економічних санкцій, ідентичні тим, які вживають більшість європейських держав,

– йдеться у повідомленні.

Цікаво, що це перша офіційна заява Монако з початку війни 24 лютого.

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