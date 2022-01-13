Молдова замовила в Росії газ на 5 років, але тепер не має на нього грошей

Кишинів під загрозою відключення газу підписав із російським "Газпромом" контракт на 5 років. Однак тепер не має на газ грошей.

Через це жителі Молдови можуть залишитися без газу. Про ризики припинення постачання ресурсу людей попередила енергетична компанія "Молдовагаз".

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Молдова може залишитися без газу

Ризик припинення постачання газу дійсно існує,

– зазначили у компанії.

Однак там наголосили, що спільно з урядом працюють над недопущенням такого розвитку подій.

Кишинів уклав угоду з "Газпромом"

Наприкінці жовтня 2021 року Молдова підписала контракт із "Газпромом" на 5 років. Попередній контракт завершився у вересні, російська компанія запропонувала новий: 790 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше країна платила за тисячу кубометрів ресурсу приблизно 200 доларів. Кишинів наполягав, аби контракт продовжили на попередніх умовах.

Через дефіцит газу в Молдові запровадили надзвичайний стан. Допомогли Кишиневу сусідні країни, зокрема Україна. У результаті Молдова таки погодитися на вимоги "Газпрому".

Грошей на газ бракує

За умовами контракту Молдова має до 20 числа кожного місяця сплатити газ за попередній місяць, а також внести аванс за поточний місяць.

Віцепрем'єр-міністр Молдови Андрій Спину раніше зазначив, що до кінця тижня "Молдовагаз" повністю оплатить газ, який спожили у грудні 2021 року. Проте грошей для авансу за січень 2022 року не вистачає, йдеться про суму у приблизно 25 мільйонів доларів.

Крім того, через різницю цін за новим і старим договорами у Кишинева утворилася заборгованість у приблизно 75 мільйонів доларів. У листопаді 2021 року "Газпром" пригрозив відключити газ.

"Молдовагаз" хоче взяти кредит

Керівництво "Молдовагазу" вирішило взяти короткостроковий кредит. Наразі тривають перемовини з банками. Водночас компанія визнала, що є труднощі у видачі кредиту, які мають технічний характер та пов'язані не з найкращим поточним фінансовим становищем.

Днями відбудеться засідання наглядової ради компанії. На ньому розглянуть питання щодо поточних платежів з постачання природного газу та ухвалять відповідні рішення.

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