Оплату здійснили у повному обсягу – за газ, який постачали у першій половині січня. Сума переказу склала 34,375 мільйона доларів.

Тим часом Парламент Молдови схвалив надзвичайний стан через газову кризу

"Молдовагаз" заплатив понад 34 мільйони доларів

Це – фінальним траншем із 63 мільйонів доларів, що підлягають оплаті за цей період. Гроші частково виділив уряд Молдови. Мовиться про 469 мільйонів леїв компенсації як аванс за природний газ.

Парламент Молдови ухвалив рішення про надзвичайний стан

Зазначимо, що 20 січня парламент Молдови ухвалив рішення про оголошення надзвичайного стану в країні – на 60 днів. Такий крок підтримали 58 парламентарів. Це дозволить схвалювати оперативні рішення щодо постачання газу – з відхиленням від нормативних положень.

"Газпром" направив до Кишинева лист

18 січня "Газпром" направив до Кишинева лист, в якому мовиться про те, що борги за блакитне паливо потрібно виплатити до 20 січня. В іншому випадку – постачання газу повністю припинять.

Більше тут "Газпром" пригрозив Молдові зупинити газ: є шанси введення надзвичайної ситуації

Що відомо про газову кризу в Молдові:

Кишиневу не вистачало коштів, аби розрахуватись з "Газпромом". Мовилось про недостачу у 25 мільйонів євро.

Борг виник через підвищення ціни на блакитне паливо.

Це вже не вперше Молдова вводить надзвичайний стан. Попередній раз це сталось у жовтні 2021 року, проте газ екстрено закупили.

Дивіться відео про мотиви "Газпрому" у газовій війні у Європі: