Таку заяву зробила прем'єр-міністр Молдавії Наталія Гаврилиця. Натомість у "Газпромі" наголосили, що новий контракт можливий тільки в разі визнання боргу.

Важливо Молдова попросила Україну про допомогу через газовий шантаж Росії

За її словами, історична заборгованість – це дуже великий борг, який Молдова не визнає.

Ми не вважаємо, що він повинен бути частиною переговорів щодо газового контракту. Це тема для окремої розмови, вона повинна обговорюватися в іншому контексті,

– сказала Гаврилиця.

Раніше Росія запропонувала знижку у 25% за умови повернення Молдовою боргу в розмірі приблизно 700 мільйонів доларів протягом 3 років. Кишинів готовий був погодитися на це за умови зниження ціни на 50%.

Які наслідки можуть бути для Молдови у разі несплати боргу

Якщо Молдова повністю не сплатить борг за поставки газу і не буде підписаний новий контракт з 1 грудня, "Газпром" зупинить поставки.

Зверніть увагу! Тепер російське паливо для Молдови коштує 790 доларів за тисячу кубометрів замість 220 – 230 доларів за попереднім договором.

Раніше прем'єр і президент Молдови відмовилися брати участь в переговорах з "Газпромом" про новий контракт.

Додамо, що 22 жовтня парламент Молдови на позачерговому засіданні проголосував за введення в країні режиму надзвичайного стану до 20 листопада через дефіцит природного газу