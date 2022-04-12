Молдова не готова віддавати борг за газ Росії та з травня може залишитися без палива

Молдова наразі не готова повертати борг, який має перед російським "Газпромом". Тому вже з травня країну можуть позбавити постачання газу.

Відімкнення передбачене контрактами, які укладали раніше. Про це розповів 11 квітня Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину.

До теми Україна – не остання ціль, – Зеленський застеріг, що наступною в планах Путіна може бути Молдова

Який загальний розмір боргу

Міністр зазначив, що газ можуть і не відключити. Та все ж остаточне рішення буде за Росією.

Однак Молдавські споживачі не залишаться без газу, оскільки у нас є альтернативні постачальники,

– пояснив Спину.

Загалом Молдова вина "Газпрому" 720 мільйонів доларів. Проте міністр наголосив, що на ринку є й інші альтернативи постачання газу.

Вони дорожчі, але все ж можна буде не повертати Росії борг. Економічні експерти повідомили, що контракт з "Газпромом" може бути розірваний 1 травня.

До речі – Путін хотів, щоб йому платили за газ рублями: дивіться відео