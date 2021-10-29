Молдова домовилась про новий газовий контракт з Росією на 5 років
Джерело:Міністерство
У Санкт-Петербурзі молдовська влада уклала новий газовий контракт з Росією. Запевняють, що розрахунки умов постачання диктувала саме Молдова.
Поставки газу за новим договором очікують вже від 1 листопада 2021 року. Контракт продовжили на 5 років.
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Перерахунок ціни за формулою Молдови
У Санкт-Петербурзі на переговорах зустрілися глава "Газпрому" Олексій Міллер, віце-прем'єр Молдови Андрій Спину та голови правління "Молдовагазу" Вадим Чебан. Вони підписали протокол із врегулювання поточних питань у газовій сфері. Так, "Газпром" і "Молдовагаз" продовжили контракт на постачання російського газу.
Наразі сторони не повідомляють суми, яку доведеться платити за тисячу кубометрів газу. У Молдові запевняють, що перерахунок ціни відбудеться так, як це пропонували вони.
Сторони досягли головної домовленості щодо формули цін, аудиту заборгованості, що утворилася в межах компанії "Молдова-Газ" та необхідності подальших переговорів щодо встановлення платіжного календаря,
– розповіли у мінінфраструктури.
У "Газпромі" ж повідомили, що умови будуть "взаємовигідними".Зверніть увагу! Нещодавно Financial Times повідомив, що "Газпром" запропонував Молдові нову угоду, за якою газ буде за значно меншою ціною. Проте, за даними ЗМІ, в обмін на знижку Росія хотіла, аби Молдова послабила свої зв'язки з Євросоюзом.
Газова криза у Молдові
- 30 вересня закінчився чинний договір Молдови з російською компанією "Газпромом" на постачання блакитного палива.
- За попереднім договором воно коштувало 220 – 230 доларів за тисячу кубометрів. Втім, Росія вирішила значно підняти ціну і встановила планку у 790 доларів за тисячу кубометрів.
- Президентка Молдови Майя Санду відмовилися брати участь в переговорах з "Газпромом" про новий контракт.
- 22 жовтня парламент Молдови ввів у країні режим надзвичайного стану до 20 листопада. Усе через те, що утворився дефіцит природного газу у сховищ.
- Україна, аби допомогти, погодилась продати сусідній державі 700 мільйонів кубів газу. Раніше Україна вже позичала Молдові 16 мільйонів кубів.
- 28 жовтня Євросоюз заявив, що виділить Молдові гроші для врегулювання газової кризи. Мовиться про суму у розмірі 60 мільйонів євро.
- Втім, зрештою влада Молдови поїхала у Росію домовлятися про газ.
Повний текст публікації Міністерства інфраструктури і розвитку регіонів Молдови:
Молдова досягла домовленості з "Газпромом" у Санкт-Петербурзі
У Санкт-Петербурзі завершили переговори між делегацією Республіки Молдова та "Газпромом". Сторони досягли головної домовленості щодо формули цін, аудиту заборгованості, що утворилася в межах компанії "Молдова-Газ" та необхідності подальших переговорів щодо встановлення платіжного календаря.
На підставі домовленості попередній контракт між "Газпромом" та "Молдова-Газом" буде продовжено на п'ять років, використовуючи формулу цін, запропоновану молдавською стороною.
Поставки газу за новим договором очікуються з 1 листопада 2021. року.
У жовтні Республіка Молдова отримала газ на місяць продовження контракту з "Газпромом", в недостатньому обсязі. Різниця в об'ємі була придбана в цей період на ринку, через Енергоком, за ринковими цінами.