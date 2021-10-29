Поставки газу за новим договором очікують вже від 1 листопада 2021 року. Контракт продовжили на 5 років.

До теми Україна продасть Молдові пів мільйона кубометрів газу

Перерахунок ціни за формулою Молдови

У Санкт-Петербурзі на переговорах зустрілися глава "Газпрому" Олексій Міллер, віце-прем'єр Молдови Андрій Спину та голови правління "Молдовагазу" Вадим Чебан. Вони підписали протокол із врегулювання поточних питань у газовій сфері. Так, "Газпром" і "Молдовагаз" продовжили контракт на постачання російського газу.

Наразі сторони не повідомляють суми, яку доведеться платити за тисячу кубометрів газу. У Молдові запевняють, що перерахунок ціни відбудеться так, як це пропонували вони.

Сторони досягли головної домовленості щодо формули цін, аудиту заборгованості, що утворилася в межах компанії "Молдова-Газ" та необхідності подальших переговорів щодо встановлення платіжного календаря,

– розповіли у мінінфраструктури.

У "Газпромі" ж повідомили, що умови будуть "взаємовигідними".

Зверніть увагу! Нещодавно Financial Times повідомив, що "Газпром" запропонував Молдові нову угоду, за якою газ буде за значно меншою ціною. Проте, за даними ЗМІ, в обмін на знижку Росія хотіла, аби Молдова послабила свої зв'язки з Євросоюзом.

Газова криза у Молдові

30 вересня закінчився чинний договір Молдови з російською компанією "Газпромом" на постачання блакитного палива.

За попереднім договором воно коштувало 220 – 230 доларів за тисячу кубометрів. Втім, Росія вирішила значно підняти ціну і встановила планку у 790 доларів за тисячу кубометрів.

Президентка Молдови Майя Санду відмовилися брати участь в переговорах з "Газпромом" про новий контракт.

22 жовтня парламент Молдови ввів у країні режим надзвичайного стану до 20 листопада. Усе через те, що утворився дефіцит природного газу у сховищ.

Україна, аби допомогти, погодилась продати сусідній державі 700 мільйонів кубів газу. Раніше Україна вже позичала Молдові 16 мільйонів кубів.

28 жовтня Євросоюз заявив, що виділить Молдові гроші для врегулювання газової кризи. Мовиться про суму у розмірі 60 мільйонів євро.

Втім, зрештою влада Молдови поїхала у Росію домовлятися про газ.

Повний текст публікації Міністерства інфраструктури і розвитку регіонів Молдови:

Молдова досягла домовленості з "Газпромом" у Санкт-Петербурзі

У Санкт-Петербурзі завершили переговори між делегацією Республіки Молдова та "Газпромом". Сторони досягли головної домовленості щодо формули цін, аудиту заборгованості, що утворилася в межах компанії "Молдова-Газ" та необхідності подальших переговорів щодо встановлення платіжного календаря.

На підставі домовленості попередній контракт між "Газпромом" та "Молдова-Газом" буде продовжено на п'ять років, використовуючи формулу цін, запропоновану молдавською стороною.

Поставки газу за новим договором очікуються з 1 листопада 2021. року.

У жовтні Республіка Молдова отримала газ на місяць продовження контракту з "Газпромом", в недостатньому обсязі. Різниця в об'ємі була придбана в цей період на ринку, через Енергоком, за ринковими цінами.