Міжнародні резерви України зросли майже на мільярд доларів за місяць

На обслуговування і погашення держборгу у жовтні 2021 року було спрямовано 911,7 мільйона доларів. Нагадаємо, що прогноз виплат за держборгом у поточному році – 596 мільярдів гривень. По внутрішньому боргу – 446,05 мільярди гривень.

Валютні надходження на користь уряду склали 1,144 мільярда доларів з яких:

Як зростатимуть міжнародні резерви

Під час останнього пресбрифінгу НБУ погіршив прогноз розміру міжнародних резервів України до кінця 2021 року на 0,2 мільярда доларів. Очікується, що вони будуть на рівні 31,1 мільярда доларів у 2021 році.

Згідно з оновленим прогнозом НБУ у наступних роках вони скоротяться до:

30,2 мільярда доларів у 2022 році (раніше очікувалося 31,6 мільярда доларів),

29,6 мільярда доларів у 2023 році (раніше очікувалося 31,7 мільярда доларів).