Міжнародні резерви України зросли майже на мільярд доларів за місяць
Джерело:Національний банк України
Розмір міжнародних резервів України протягом жовтня поточного року зріс на 3,3%. Джерелами коштів став транш від Європейської комісії та розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП).
Обсяг міжнародних резервів
Станом на 1 листопада поточного року розмір резервів склав 29, 65 мільярдів доларів.
- Протягом жовтня резерви зросли на 949,03 мільйонів доларів, або на 3,3%.
- З початку року – на 521,30 мільйонів доларів, або на 1,8%.
До теми Нацбанк погіршив прогноз стосовно розміру міжнародних резервів
Джерела надходжень
Валютні надходження на користь уряду склали 1,144 мільярда доларів з яких:
- 588,7 мільйона євро – транш від Європейської комісії,
- 431,9 мільйона доларів – від розміщення ОВДП.
Обслуговування та погашення держборгу
На обслуговування і погашення держборгу у жовтні 2021 року було спрямовано 911,7 мільйона доларів. Нагадаємо, що прогноз виплат за держборгом у поточному році – 596 мільярдів гривень. По внутрішньому боргу – 446,05 мільярди гривень.
Цікаво Скільки Україна повинна буде виплатити за держборгом до 2024 року: прогноз МінфінуЗверніть увагу! Більшу частину жовтня пропозиція на міжбанківському валютному ринку превалювала попит. За підсумками жовтня 2021 року обсяг чистої купівлі валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку склав близько 700 мільйонів доларів.
Як зростатимуть міжнародні резерви
Під час останнього пресбрифінгу НБУ погіршив прогноз розміру міжнародних резервів України до кінця 2021 року на 0,2 мільярда доларів. Очікується, що вони будуть на рівні 31,1 мільярда доларів у 2021 році.
Згідно з оновленим прогнозом НБУ у наступних роках вони скоротяться до:
- 30,2 мільярда доларів у 2022 році (раніше очікувалося 31,6 мільярда доларів),
- 29,6 мільярда доларів у 2023 році (раніше очікувалося 31,7 мільярда доларів).
Що таке міжнародні резервиМіжнародні резерви – високоліквідні активи Національного банку України в іноземній валюті та золоті, які використовуються для проведення валютних інтервенцій та забезпечення платежів органів державної влади.
Джерело НБУ