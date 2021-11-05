Обсяг міжнародних резервів
Станом на 1 листопада поточного року розмір резервів склав 29, 65 мільярдів доларів.
- Протягом жовтня резерви зросли на 949,03 мільйонів доларів, або на 3,3%.
- З початку року – на 521,30 мільйонів доларів, або на 1,8%.
До теми Нацбанк погіршив прогноз стосовно розміру міжнародних резервів
Джерела надходжень
Валютні надходження на користь уряду склали 1,144 мільярда доларів з яких:
- 588,7 мільйона євро – транш від Європейської комісії,
- 431,9 мільйона доларів – від розміщення ОВДП.
Як зростатимуть міжнародні резерви
Під час останнього пресбрифінгу НБУ погіршив прогноз розміру міжнародних резервів України до кінця 2021 року на 0,2 мільярда доларів. Очікується, що вони будуть на рівні 31,1 мільярда доларів у 2021 році.
Згідно з оновленим прогнозом НБУ у наступних роках вони скоротяться до:
- 30,2 мільярда доларів у 2022 році (раніше очікувалося 31,6 мільярда доларів),
- 29,6 мільярда доларів у 2023 році (раніше очікувалося 31,7 мільярда доларів).
Що таке міжнародні резервиМіжнародні резерви – високоліквідні активи Національного банку України в іноземній валюті та золоті, які використовуються для проведення валютних інтервенцій та забезпечення платежів органів державної влади.
Джерело НБУ