Міжнародні резерви України зросли у квітні на 3,6%, – Нацбанк

Національний банк України повідомив, що за підсумками квітня поточного року міжнародні резерви України зросли на 3,6%. 1 травня 2021 року вони становили 28 мільярдів доларів.

Динаміка зростання резерву

У НБУ відмітили, що зростання міжнародного резерву відбулося під впливом валютних надходжень та переоцінки фінансових інструментів. Зокрема, регулятор виокремив три головних чинники, що вплинули на динаміку росту резерву:

операції з управління державним боргом, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют), операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

Читайте також Яка кількість гривень в обігу та в якому номіналі: дані НБУ на квітень 2021 року

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку,

– розповіли у НБУ.

1. Операції з управління державним боргом

Загалом, валютні надходження на користь уряду становили близько 1,4 мільярда доларів, за підсумками квітня. Сума надходжень сформувалась завдяки розміщенню єврооблігацій (ОЗДП) та облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), а саме:

від розміщення ОЗДП у квітні бюджет отримав близько 1,25 мільярда доларів;

від продажу ОВДП – 121,4 мільйона доларів.

Загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті становив 556,1 мільйона доларів. З яких 391,5 мільйонів доларів спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, 78 мільйонів доларів – на обслуговування ОЗДП, решта – на виконання інших зобов’язань в іноземній валюті.

Що таке ОЗДП ОЗДП (облігація внутрішньої державної позики) – облігація, емісійний цінний папір, що випускаються країною з метою фінансування дефіциту державного бюджету.

Що таке ОВДП ОВДП (облігації внутрішніх державних позик України) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій, ОВДП (облігації внутрішніх державних позик України) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій, розповідає Мінфін

2. Переоцінка фінансових інструментів

Переоцінка фінансових інструментів теж вплинула на обсяг резервів, як відзначили в НБУ, в результаті зміни ринкової вартості та курсів валют. Їх вартість у квітні поточного року зросла на 200 мільйонів доларів.

3. Операції НБУ на міжбанку

Протягом квітня міжбанківський валютний ринок здебільшого перебував у збалансованому стані, однак регулятор відмітив, що на початку місяця попит на валюту дещо перевищував пропозицію. Для згладжування надмірних девальваційних коливань НБУ продав на міжбанку 50 мільйонів доларів.