Міжнародні резерви України зменшили на 5%: куди поділись гроші

Джерело:Національний банк України
Пресслужба Національного банку України повідомила, що міжнародні резерви України у березні продовжили знижуватися через обсяги погашення державних зобов’язань. Станом на 1 квітня 2021 року міжнародні резерви становили трохи більше як 27 мільйонів доларів, що на 5% нижче за показники попереднього місяця.
Міжнародні резерви України за попередніми даними становили 27 035 мільйонів доларів (в еквіваленті). У березні резерви держави були також частково компенсовані валютними надходженнями на користь уряду.
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Інфографіка Національного банку України
В НБУ розповіли, що переважно валютний ринок у березні 2021 року був практично збалансованим. Проте, разом з тим, спостерігалася надлишкова пропозиція валюти, що дозволило Нацбанку поповнити резерви на 50,5 мільйонів доларів.
Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку,
– відмітили в НБУ.
Інфографіка Національного банку УкраїниПлатите по відсотках більше, ніж взяли у кредит? З послугою "Зустрічна пропозиція", гасити кредити легко та просто. Заповніть заявку на сайті Ідея Банку і працівники зв’яжуться з вами.