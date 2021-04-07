Міжнародні резерви України зменшили на 5%: куди поділись гроші

Пресслужба Національного банку України повідомила, що міжнародні резерви України у березні продовжили знижуватися через обсяги погашення державних зобов’язань. Станом на 1 квітня 2021 року міжнародні резерви становили трохи більше як 27 мільйонів доларів, що на 5% нижче за показники попереднього місяця.

Обсяг резерву України у квітні

Міжнародні резерви України за попередніми даними становили 27 035 мільйонів доларів (в еквіваленті). У березні резерви держави були також частково компенсовані валютними надходженнями на користь уряду.

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На обсяг резервів вплинули:

Операції з управління державним боргом. Переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їхня вартість зменшилася на 250,3 мільйона доларів. Операції НБУ на міжбанку.

Що таке міжнародні резерви Міжнародні резерви – високоліквідні активи Національного банку України в іноземній валюті та золоті, які використовуються для проведення валютних інтервенцій та забезпечення платежів органів державної влади, пояснюють в НБУ

Інфографіка Національного банку України

Операції з управління держборгом

Близько 1,3 мільярда доларів становив загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті.

становив загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті. 570,5 мільйона доларів були спрямовані на обслуговування єврооблігацій.

були спрямовані на обслуговування єврооблігацій. 508,2 мільйона доларів було сплачено на користь МВФ.

було сплачено на користь МВФ. 325,2 мільйона доларів держава витратила на обслуговування та погашення внутрішніх державних облігацій (ОВДП).

Операції на міжбанку

У НБУ відмітили, що надходження від розміщення внутрішніх держоблігацій становили 473,7 мільйона доларів.

В НБУ розповіли, що переважно валютний ринок у березні 2021 року був практично збалансованим. Проте, разом з тим, спостерігалася надлишкова пропозиція валюти, що дозволило Нацбанку поповнити резерви на 50,5 мільйонів доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку,

– відмітили в НБУ.

Інфографіка Національного банку України