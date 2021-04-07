Міжнародні резерви України зменшили на 5%: куди поділись гроші
Пресслужба Національного банку України повідомила, що міжнародні резерви України у березні продовжили знижуватися через обсяги погашення державних зобов’язань. Станом на 1 квітня 2021 року міжнародні резерви становили трохи більше як 27 мільйонів доларів, що на 5% нижче за показники попереднього місяця.
Джерело:Національний банк України
Обсяг резерву України у квітні
Міжнародні резерви України за попередніми даними становили 27 035 мільйонів доларів (в еквіваленті). У березні резерви держави були також частково компенсовані валютними надходженнями на користь уряду.
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На обсяг резервів вплинули:
- Операції з управління державним боргом.
- Переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їхня вартість зменшилася на 250,3 мільйона доларів.
- Операції НБУ на міжбанку.
Що таке міжнародні резервиМіжнародні резерви – високоліквідні активи Національного банку України в іноземній валюті та золоті, які використовуються для проведення валютних інтервенцій та забезпечення платежів органів державної влади, пояснюють в НБУ.
Інфографіка Національного банку України
Операції з управління держборгом
- Близько 1,3 мільярда доларів становив загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті.
- 570,5 мільйона доларів були спрямовані на обслуговування єврооблігацій.
- 508,2 мільйона доларів було сплачено на користь МВФ.
- 325,2 мільйона доларів держава витратила на обслуговування та погашення внутрішніх державних облігацій (ОВДП).
Операції на міжбанку
В НБУ розповіли, що переважно валютний ринок у березні 2021 року був практично збалансованим. Проте, разом з тим, спостерігалася надлишкова пропозиція валюти, що дозволило Нацбанку поповнити резерви на 50,5 мільйонів доларів.
Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку,
– відмітили в НБУ.
Інфографіка Національного банку України
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