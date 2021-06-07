Що вплинуло на обсяги резервів

Міжнародні резерви України зменшились через погашення зовнішніх та внутрішніх зобов’язань держави, котрі були частково компенсовані валютними надходженнями на користь уряду.

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В НБУ виділили два чинники, що визначили динаміку резервів у травні:

операції з управління держборгом, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

Операції з управління держборгом

Загальний обсяг платежів уряду з його обслуговування та погашення становив 650,6 мільйона доларів. З них 529,3 мільйона доларів були спрямовані на внутрішні держоблігації (ОВДП), решта – на виконання інших валютних зобов’язань держави.

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Що стосується валютних надходжень на користь уряду, то вони становили 417,9 мільйона доларів, з яких 354,3 мільйона доларів – від розміщення ОВДП. Також у травні уряд спільно з НБУ сплатив 64,3 мільйона доларів на користь МВФ.

Що таке ОВДП Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій, Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій, зазначає Мінфін

Переоцінка фінансових інструментів

На обсяг резервів також вплинула вартість курсів валют. Вона збільшилася на 136,8 мільйона доларів. Зважаючи на те, що ринок був збалансованим – НБУ не проводив валютних інтервенцій у травні.

Зверніть увагу, що 7 червня НБУ вперше, після двомісячної перерви, вийшов на міжбанк й купив зранку 20 мільйонів доларів за курсом 27,19 гривні за долар, детальніше про це читайте у нашому матеріалі. Також регулятор знову вийшов на міжбанк після обіду й купив 50 мільйонів доларів за курсом 27,17 гривні за долар, а згодом з'явився з курсом 27,16 гривні за долар.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,2 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й НБУ.