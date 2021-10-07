Міжнародні резерви України

Станом на 1 жовтня 2021 року міжнародні резерви України складають 28,7 мільярда доларів. Нагадаємо, що ще у кінці серпня вони становили 31,5 мільярда доларів, завдяки нарахуванню СПЗ (SDR) від МВФ.

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Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку,

– йдеться у повідомлення НБУ.

Динаміка резервів упродовж вересня

У НБУ відзначили, що на динаміку резервів України впродовж вересня вплинуло декілька факторів: операції з управління за держборгом, валютні надходження від розміщення ОВДП, переоцінка фінансових інструментів та операції регулятора на міжбанку.

Обслуговування та погашення держборгу

Загалом на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд виплатив 2,56 мільярда доларів:

2,52 мільярда доларів за зовнішніми державними облігаціями (ОЗДП),

2,1 мільйона доларів на обслуговування внутрішніх держоблігацій (ОВДП).

Валютні надходження від розміщення ОВДП становили 216,9 мільйона доларів.

Нагадаємо, що до кінця року потрібно заплатити 258 мільярдів гривень.

Переоцінка фінансових інструментів

Переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют також вплинула на стан міжнародних резервів України. У вересні їхня вартість зменшилася на 202 мільйонів доларів.

Операції на міжбанку