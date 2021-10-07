Міжнародні резерви України
Станом на 1 жовтня 2021 року міжнародні резерви України складають 28,7 мільярда доларів. Нагадаємо, що ще у кінці серпня вони становили 31,5 мільярда доларів, завдяки нарахуванню СПЗ (SDR) від МВФ.
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Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку,
– йдеться у повідомлення НБУ.
Динаміка резервів упродовж вересня
У НБУ відзначили, що на динаміку резервів України впродовж вересня вплинуло декілька факторів: операції з управління за держборгом, валютні надходження від розміщення ОВДП, переоцінка фінансових інструментів та операції регулятора на міжбанку.
Обслуговування та погашення держборгу
Загалом на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд виплатив 2,56 мільярда доларів:
- 2,52 мільярда доларів за зовнішніми державними облігаціями (ОЗДП),
- 2,1 мільйона доларів на обслуговування внутрішніх держоблігацій (ОВДП).
Переоцінка фінансових інструментів
Переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют також вплинула на стан міжнародних резервів України. У вересні їхня вартість зменшилася на 202 мільйонів доларів.
Операції на міжбанку
- Регулятор відзначив, що переважно пропозиція валюти на міжбанківському ринку перевищувала попит. Це дало змогу НБУ викупити в резерви 146,6 мільйона доларів.
- Водночас в окремий день місяця попит на ринку перевищував пропозицію, тож з метою згладжування девальваційних коливань центробанк продав 7 мільйонів доларів.
- Загалом, за підсумком вересня 2021 року чиста купівля валюти регулятором на валютному ринку становила 139,6 мільйона доларів.