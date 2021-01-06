Міжнародні резерви України зросли до свого максимуму за останні 8 років. Станом на 1 січня 2021 року їхній розмір сягнув рекордних 29 132,63 мільйона доларів.

Рівно рік тому цей показник складав 25 302,16 мільйона доларів. Отже, за 2020 розмір міжнародних резервів України зріс на 15,5%, про це повідомили в НБУ.

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Досягти такого результату вдалося, зокрема, завдяки рекордному зростанню резервів у грудні. Тоді їхній розмір зріс на аж на 11,5%.



Динаміка зростання міжнародних резервів / Графік НБУ

У Нацбанку зауважили, що у грудні на користь уряду надійшло валютних надходжень на майже 3 мільярди доларів.

Зокрема, 1 мільярд доларів (в еквіваленті) – від розміщення внутрішніх державних облігацій. Ще 670,2 мільйона – від розміщення єврооблігацій.

Що таке міжнародні резерви

Це запаси іноземних фінансових активів, які належать країні. Їх використовують для забезпечення платежів органів державної влади та витрачають на інші потреби загальноекономічного значення.

Міжнародні резерви потрібні, зокрема, для того, аби коригувати курс національної валюти. А також, щоб розраховуватися за валютними зобов'язаннями країн