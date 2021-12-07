Міжнародні резерви України перевищили 30 мільярдів доларів

7 грудня 2021 , 16:38
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Джерело:

НБУ

У листопаді міжнародні резерви України зросли на 3%. Відтак, станом на 1 грудня вони склали 30,549 мільярда доларів.

Збільшення резервів передусім зумовлене другим траншем від Міжнародного валютного фонду. За програмою stand-by надійшло 500 мільйонів спеціальних прав запозичення.

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Динаміку резервів упродовж листопада визначали й інші чинники. Серед них:

  • операції з управління державним боргом.

Уряд отримав 493 мільйони доларів валютних надходжень завдяки кредиту від Cargill Financial Services International у 250 мільйонів євро та 167,4 мільйона євро від розміщення внутрішніх держоблігацій.

За обслуговування та погашення державного боргу було сплачено 481,7 мільйона доларів. З них 251,3 мільйона доларів спрямовані на ОВДП, 145,2 мільйона доларів – на єврооблігації. Окрім цього, у листопаді уряд та НБУ сплатили 64,4 мільйона доларів на користь МВФ.

  • операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

Перші тижні листопада пропозиція валюти на міжбанківському валютному ринку переважала попит на неї. Водночас у другій половині місяця ситуація змінилася в зворотному напрямі.

З метою згладжування надмірних коливань НБУ викупив на валютному ринку 1 мільярд 177,8 мільйона доларів і продав 792,6 мільйона доларів. За підсумками листопада обсяги чистої купівлі валюти Національного банку на міжбанку становили 385,2 мільйона доларів.

  • переоцінка фінансових інструментів.

Унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. Їх вартість за місяць зменшилася на 135,6 мільйона доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку,
– зазначили в НБУ.

Нагадаємо! Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 3,3% і на 1 листопада склали 29,654 мільярда доларів.

Що відомо про програму Stand-by

  • Співпрацю між Україною та МВФ на суму 5 мільярдів доларів затвердили 9 червня 2020 року.
  • Допомогу спрямовують на подолання наслідків пандемії коронавірусу, зміцнення результатів і продовження реалізації важливих структурних реформ у нашій державі.
  • Україна планує дотримуватись стратегії програми, щоб успішно її пройти та отримати усі транші.
Зверніть увагу! Загалом затвердили 2,8 мільярда доларів, ще залишилось 2,2 мільярда доларів. Програму продовжили на 6 місяців – в України є більше шансів отримати ці кошти.
Автор: Олег Васьків