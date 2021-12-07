Збільшення резервів передусім зумовлене другим траншем від Міжнародного валютного фонду. За програмою stand-by надійшло 500 мільйонів спеціальних прав запозичення.
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Динаміку резервів упродовж листопада визначали й інші чинники. Серед них:
- операції з управління державним боргом.
Уряд отримав 493 мільйони доларів валютних надходжень завдяки кредиту від Cargill Financial Services International у 250 мільйонів євро та 167,4 мільйона євро від розміщення внутрішніх держоблігацій.
За обслуговування та погашення державного боргу було сплачено 481,7 мільйона доларів. З них 251,3 мільйона доларів спрямовані на ОВДП, 145,2 мільйона доларів – на єврооблігації. Окрім цього, у листопаді уряд та НБУ сплатили 64,4 мільйона доларів на користь МВФ.
- операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.
Перші тижні листопада пропозиція валюти на міжбанківському валютному ринку переважала попит на неї. Водночас у другій половині місяця ситуація змінилася в зворотному напрямі.
З метою згладжування надмірних коливань НБУ викупив на валютному ринку 1 мільярд 177,8 мільйона доларів і продав 792,6 мільйона доларів. За підсумками листопада обсяги чистої купівлі валюти Національного банку на міжбанку становили 385,2 мільйона доларів.
- переоцінка фінансових інструментів.
Унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. Їх вартість за місяць зменшилася на 135,6 мільйона доларів.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку,
– зазначили в НБУ.
Що відомо про програму Stand-by
- Співпрацю між Україною та МВФ на суму 5 мільярдів доларів затвердили 9 червня 2020 року.
- Допомогу спрямовують на подолання наслідків пандемії коронавірусу, зміцнення результатів і продовження реалізації важливих структурних реформ у нашій державі.
- Україна планує дотримуватись стратегії програми, щоб успішно її пройти та отримати усі транші.