Збільшення резервів передусім зумовлене другим траншем від Міжнародного валютного фонду. За програмою stand-by надійшло 500 мільйонів спеціальних прав запозичення.

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Динаміку резервів упродовж листопада визначали й інші чинники. Серед них:

операції з управління державним боргом.

Уряд отримав 493 мільйони доларів валютних надходжень завдяки кредиту від Cargill Financial Services International у 250 мільйонів євро та 167,4 мільйона євро від розміщення внутрішніх держоблігацій.

За обслуговування та погашення державного боргу було сплачено 481,7 мільйона доларів. З них 251,3 мільйона доларів спрямовані на ОВДП, 145,2 мільйона доларів – на єврооблігації. Окрім цього, у листопаді уряд та НБУ сплатили 64,4 мільйона доларів на користь МВФ.

операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

Перші тижні листопада пропозиція валюти на міжбанківському валютному ринку переважала попит на неї. Водночас у другій половині місяця ситуація змінилася в зворотному напрямі.

З метою згладжування надмірних коливань НБУ викупив на валютному ринку 1 мільярд 177,8 мільйона доларів і продав 792,6 мільйона доларів. За підсумками листопада обсяги чистої купівлі валюти Національного банку на міжбанку становили 385,2 мільйона доларів.

переоцінка фінансових інструментів.

Унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. Їх вартість за місяць зменшилася на 135,6 мільйона доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку,

– зазначили в НБУ.

Нагадаємо! Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 3,3% і на 1 листопада склали 29,654 мільярда доларів.

Що відомо про програму Stand-by

Співпрацю між Україною та МВФ на суму 5 мільярдів доларів затвердили 9 червня 2020 року.

Допомогу спрямовують на подолання наслідків пандемії коронавірусу, зміцнення результатів і продовження реалізації важливих структурних реформ у нашій державі.

Україна планує дотримуватись стратегії програми, щоб успішно її пройти та отримати усі транші.

Зверніть увагу! Загалом затвердили 2,8 мільярда доларів, ще залишилось 2,2 мільярда доларів. Програму продовжили на 6 місяців – в України є більше шансів отримати ці кошти.