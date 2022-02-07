Як змінювався обсяг міжнародних резервів

Станом на 1 лютого 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 29 287,1 мільйона доларів. За підсумками січня вони знизилися на 5,3%, однак перевищували середньорічний рівень 2021 року.

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Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,6 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку,

– зазначив регулятор.

Які чинники визначили динаміку резервів упродовж січня

Операції НБУ на міжбанку.

Операції з управління держборгом.

Переоцінка фінансових інструментів, йдеться про зміну ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їх вартість зменшилася на 70,5 мільйонів доларів.

Динаміка міжнародних резервів України / Інфографіка НБУ

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Операції НБУ на міжбанку

Регулятор зазначив, що у січні на валютному ринку відчутно зріс попит на валюту насамперед через погіршення інформаційного середовища на тлі геополітичного напруження. Продаж Нацбанком валюти, дав змогу вгамувати тимчасовий сплеск попиту на валютному ринку, вважає регулятор.

У січні НБУ купив на валютному ринку 197,7 мільйона доларів, продав – 1 511,2 мільйона доларів.

Обсяги чистого продажу валюти Національним банком становили 1 313,5 мільйонів доларів.

Що таке міжбанк Міжбанк (Міжнародний валютний ринок) – це система безготівкових торгів іноземної валюти в Україні. Торгуватись на ньому можуть лише українські банки, а регулятором виступає Нацбанк.

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Операції з управління держборгом

Платежі з обслуговування та погашення держборгу в січні склали 416,8 мільйона доларів, з яких 186,2 мільйона доларів були спрямовані на обслуговування та погашення внутрішніх держоблігацій (ОВДП), а решта – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті.

Валютні надходження на користь уряду становили 146,9 мільйона доларів, зокрема 143,4 мільйона надійшли від розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті.

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