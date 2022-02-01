Мій останній робочий день, – керівник Укрспирту йде з посади

Сергій Блескун – виконувач обов'язків директора Укрспирту – заявив, що написав заяву за власним бажанням. Він наголосив, що хотів реалізувати реформу, а не просто керувати підприємством.

Блескун заявив, що перебував на посаді 819 днів. Він наголосив: саме стільки знадобилось, щоб демонополізувати ринок спирту, а також – вивести Укрспирт на фінішну пряму приватизації.

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За кожним моїм днем роботи стояли нові виклики, важкі рішення, багато емоцій. Було все! Але якби мені довелось повернутись назад, я певен, що повторив би кожен свій крок,

– зізнався Блескун.

Він також назвав головні досягнення Укрспирту за цей період. Зокрема, у 2020 вдалося показати найкращий результат в історії та заплатити у бюджет рекордну суму – понад 500 мільйонів гривень.

Також 88% Укрспирту вдалося передати на приватизацію. Також Блескун зауважив, що цікавим досвідом стало виробництво антисептиків на початку пандемії коронавірусу.

Призначення не дочекався

Конкурс на посаду директора Укрспирту оголосили ще у березні 2021 року. Блескун розповів, що переміг. Ще у серпні він "написав всі заяви як переможець конкурсного відбору, однак призначення таки не дочекався".

У Блескуна проводили обшук

Восени 2021 року правоохоронці провели обшук вдома у Блескуна. Він розповів, що вилучили документи та телефон.

Обшуки провела слідча група Головного управління Нацполіції. Правоохоронці розповіли, що слідчі дії проводили у межах кримінального провадження, розпочатого ще у липні 2021 року. За даними ЗМІ, у справі мовиться про факт зловживань посадовим становищем під час проведення приватизації майна спиртових заводів.

Блескун тоді повідомив: правоохоронці не виявили нічого, що може скомпрометувати.

Допис Блескуна:

Сьогодні завершується мій останній робочий день в Укрспирті!

З дня мого призначення минуло 819 днів.

Саме стільки знадобилось для того, аби демонополізувати ринок спирту в Україні, вивести ДП "Укрспирт" на фінішну пряму приватизації. Та головне – показати результат реформи, яка точно увійде в історію економіки України як успішна.

За кожним моїм днем роботи стояли нові виклики, важкі рішення, багато емоцій... Було все! Але якби мені довелось повернутись назад, я певен, що повторив би кожен свій крок.

Що згадалось найперше?

У 2020 році ми показали найкращі фінансові результати за всю 11 річну історію Укрспирту. Ми заплатили рекордну суму в бюджет країни – 543,3 мільйона. І це в час початку приватизації!

Точно запам'ятався наказ про моє звільнення під час відпустки і скасування цього наказу того ж дня.

Конкурс на посаду директора, який було оголошено 26 березня 2021 року. Я виграв, і у серпні того ж року я написав всі заяви як переможець конкурсного відбору, однак призначення таки не дочекався. Парадоксально, чи не так? Можна багато говорити про інститути ефективного державного управління, але чи дійсно вони ефективні?

Сьогодні 88% Укрспирту вже передано на приватизацію і 55% потужностей повністю перейшли до нових власників. Найближчими тижнями будуть оголошені нові аукціони. А бюджет країни отримав близько 1,5 мільярда гривень.

Із цікавого, це – досвід виробництва антисептиків. У 2020 році в найкоротші строки ми заповнили ринок України. Якщо всі ще довго шукали маски, то з антисептиками проблема вирішилась швидко.