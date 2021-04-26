Тарифи на газ у травні: яка ціна у різних постачальників

Газопостачальні компанії оприлюднили місячні тарифи на газ у травні 2021 року для своїх споживачів, виходячи з ринкових умов. Тарифи діятимуть для українців, що вирішать не укладати річний тариф з газопостачальниками.
Ціна на газ у травні 2021
Найнижчий цінник на блакитне паливо, серед компаній, що оприлюднили місячну пропозицію на газ, встановив "Луцькводоканал" – 7,88 гривні за кубометр, проте це на 1 гривню більше, ніж було у квітні (6,88 гривні за кубометр – квітнева ціна). Найвищою виявилась пропозиція від "ТАС енергія країни" – 11,22 гривні за кубометр.
Варто ознайомитись Який річний тариф на газ чекає українців у 2021 – 2022 роках
Досить багато газопостачальників закріпили травневий тариф на позначці 7,99 гривні за кубометр газу.
Перелік компаній з найнижчим місячним тарифом від 7,88 гривні до 7,98 гривні за кубометр:
- КП"Луцькводоканал" – 7,88 гривні (6,88 гривні – ціна попереднього місяця),
- ТОВ "Черкасигаз збут", ТОВ "Уманьгаз збут" – 7,89 гривні,
- ТОВ "Волиньелектрозбут", ТОВ "Закарпаття енергозбут" – 7,98 гривні,
- ТОВ "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" – 7,98 гривні (7,89 гривні – ціна попереднього місяця).
Перелік компаній з тарифом 7,99 гривні за кубометр газу:
- ТОВ "Київоблгаз збут",
- ТОВ "Івано-Франківськгаз збут",
- ТОВ "Харківгаз збут",
- ТОВ "Волиньгаз збут",
- ТОВ "Вінницягаз збут",
- ТОВ "Рівнегаз збут",
- ТОВ "Сумигаз збут",
- ТОВ "Хмельницькгаз збут",
- ТОВ "Чернівцігаз збут",
- ТОВ "Чернігівгаз збут",
- ТОВ "Дніпропетровськгаз збут",
- ТОВ "Житомиргаз збут",
- ТОВ "Миколаївгаз збут",
- ТОВ "Запоріжгаз збут",
- ТОВ "Закарпатгаз збут",
- ТОВ "Йе Енергія".
- ТОВ "Газ ап" (7,60 гривні – ціна попереднього місяця),
- ТОВ "Галнафтогаз",
- ТОВ "Стрийнафтогаз".
Перелік компаній з місячним тарифом від 8 гривень до 11,22 гривні за кубометр:
- ПАТ "Шепетівкагаз" – 8,17 гривні за кубометр газу (8,17 – ціна попереднього місяця),
- ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні за кубометр газу,
- ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" – 8,50 гривні за кубометр газу (8,30 – ціна попереднього місяця),
- ТОВ "Газпостачсервіс" – 8,57 гривні за кубометр газу (7,99 гривні – ціна попереднього місяця),
- ТОВ "Прикарпат енерго трейд" – 8,60 гривні за кубометр газу,
- ТОВ "Одесагаз-постачання" – 9,20 гривні за кубометр газу,
- ТОВ "Газопостачальна компанія "Геліос" – 9,30 гривні за кубометр газу,
- ТОВ "Нафтогаз постачання", ПАТ "Коростишівгаз" – 9,50 гривні за кубометр газу,
- ТОВ “Вільна енергетична компанія палівенерго" – 9,59 гривні за кубометр газу,
- ТОВ "Донецькі енергетичні послуги", ТОВ "Київські енергетичні послуги", ТОВ "Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 9,75 гривні за кубометр газу (7,89 гривні – ціна попереднього місяця),
- ТОВ "Тернопільміськгаз" – 9,90 гривні за кубометр газу (7,99 гривні – ціна попереднього місяця),
- ТОВ "Торгова електрична компанія" – 9,90 гривні за кубометр газу,
- ТОВ "Маргаз" – 9,90 гривні за кубометр газу (8,25 гривні – ціна попереднього місяця),
- ТОВ "Полтавагаз збут", ТОВ "ТД "Лубнигаз" – 9,99 гривні за кубометр газу,
- ТОВ "Газпромпостач" – 10,20 гривні за кубометр газу,
- ТОВ "Азовгаз" – 10,40 гривні за кубометр газу (8,85 гривні – ціна попереднього місяця),
- ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" – 10, 50 гривні за кубометр газу (8, 30 гривні – ціна попереднього місяця),
- ТОВ "ТАС енергія країни" – 11,22 гривні за кубометр газу.
Зверніть увагу! Ціни газопостачальники вказали без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо згідно з чинними тарифами на доставку газу.
"Постачальник останньої надії"
"Постачальником останньої надії" для українців є державна компанія "Нафтогаз", що забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника. Для них ціна газу у травні становитиме 9,57 гривні за кубометр без врахування доставки. Пропозиція "Нафтогазу" у травні дорожча від квітневої на 2,71 гривні (6,86 гривні – ціна квітня).
Нагадаємо
, що з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року для українців паралельно з місячними тарифами буде діяти також річний тарифний план. Згідно з ним, вартість кубометру газу у різних постачальників коливатиметься від 7,88 гривні до 13,50 гривні.