Газопостачальні компанії оприлюднили місячні тарифи на газ у травні 2021 року для своїх споживачів, виходячи з ринкових умов. Тарифи діятимуть для українців, що вирішать не укладати річний тариф з газопостачальниками.

Ціна на газ у травні 2021

Найнижчий цінник на блакитне паливо, серед компаній, що оприлюднили місячну пропозицію на газ, встановив "Луцькводоканал" – 7,88 гривні за кубометр, проте це на 1 гривню більше, ніж було у квітні (6,88 гривні за кубометр – квітнева ціна). Найвищою виявилась пропозиція від "ТАС енергія країни" – 11,22 гривні за кубометр.

Варто ознайомитись Який річний тариф на газ чекає українців у 2021 – 2022 роках

Досить багато газопостачальників закріпили травневий тариф на позначці 7,99 гривні за кубометр газу.

Перелік компаній з найнижчим місячним тарифом від 7,88 гривні до 7,98 гривні за кубометр:

КП"Луцькводоканал" – 7,88 гривні (6,88 гривні – ціна попереднього місяця),

ТОВ "Черкасигаз збут", ТОВ "Уманьгаз збут" – 7,89 гривні,

ТОВ "Волиньелектрозбут", ТОВ "Закарпаття енергозбут" – 7,98 гривні,

ТОВ "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" – 7,98 гривні (7,89 гривні – ціна попереднього місяця).

Перелік компаній з тарифом 7,99 гривні за кубометр газу:

ТОВ "Київоблгаз збут",

ТОВ "Івано-Франківськгаз збут",

ТОВ "Харківгаз збут",

ТОВ "Волиньгаз збут",

ТОВ "Вінницягаз збут",

ТОВ "Рівнегаз збут",

ТОВ "Сумигаз збут",

ТОВ "Хмельницькгаз збут",

ТОВ "Чернівцігаз збут",

ТОВ "Чернігівгаз збут",

ТОВ "Дніпропетровськгаз збут",

ТОВ "Житомиргаз збут",

ТОВ "Миколаївгаз збут",

ТОВ "Запоріжгаз збут",

ТОВ "Закарпатгаз збут",

ТОВ "Йе Енергія".

ТОВ "Газ ап" (7,60 гривні – ціна попереднього місяця),

ТОВ "Галнафтогаз",

ТОВ "Стрийнафтогаз".

Перелік компаній з місячним тарифом від 8 гривень до 11,22 гривні за кубометр:

ПАТ "Шепетівкагаз" – 8,17 гривні за кубометр газу (8,17 – ціна попереднього місяця),

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні за кубометр газу,

ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" – 8,50 гривні за кубометр газу (8,30 – ціна попереднього місяця),

ТОВ "Газпостачсервіс" – 8,57 гривні за кубометр газу (7,99 гривні – ціна попереднього місяця),

ТОВ "Прикарпат енерго трейд" – 8,60 гривні за кубометр газу,

ТОВ "Одесагаз-постачання" – 9,20 гривні за кубометр газу,

ТОВ "Газопостачальна компанія "Геліос" – 9,30 гривні за кубометр газу,

ТОВ "Нафтогаз постачання", ПАТ "Коростишівгаз" – 9,50 гривні за кубометр газу,

ТОВ “Вільна енергетична компанія палівенерго" – 9,59 гривні за кубометр газу,

ТОВ "Донецькі енергетичні послуги", ТОВ "Київські енергетичні послуги", ТОВ "Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 9,75 гривні за кубометр газу (7,89 гривні – ціна попереднього місяця),

ТОВ "Тернопільміськгаз" – 9,90 гривні за кубометр газу (7,99 гривні – ціна попереднього місяця),

ТОВ "Торгова електрична компанія" – 9,90 гривні за кубометр газу,

ТОВ "Маргаз" – 9,90 гривні за кубометр газу (8,25 гривні – ціна попереднього місяця),

ТОВ "Полтавагаз збут", ТОВ "ТД "Лубнигаз" – 9,99 гривні за кубометр газу,

ТОВ "Газпромпостач" – 10,20 гривні за кубометр газу,

ТОВ "Азовгаз" – 10,40 гривні за кубометр газу (8,85 гривні – ціна попереднього місяця),

ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" – 10, 50 гривні за кубометр газу (8, 30 гривні – ціна попереднього місяця),

ТОВ "ТАС енергія країни" – 11,22 гривні за кубометр газу.

Зверніть увагу! Ціни газопостачальники вказали без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо згідно з чинними тарифами на доставку газу.

"Постачальник останньої надії"

"Постачальником останньої надії" для українців є державна компанія "Нафтогаз", що забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника. Для них ціна газу у травні становитиме 9,57 гривні за кубометр без врахування доставки. Пропозиція "Нафтогазу" у травні дорожча від квітневої на 2,71 гривні (6,86 гривні – ціна квітня).

Нагадаємо, що з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року для українців паралельно з місячними тарифами буде діяти також річний тарифний план. Згідно з ним, вартість кубометру газу у різних постачальників коливатиметься від 7,88 гривні до 13,50 гривні.