Тарифи на газ у січні

За п'ять днів до кінця місяця постачальники повинні оприлюднювати ціни на наступний, щоб населення мало час обрати більш вигідний для себе варіант. Найвищий та найнижчий тариф вже традиційно у постачальників "Енергія країни" та "ETG.UA", котрий складає 7,788 та 57,5 гривні за кубометр газу відповідно.

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Нагадаємо, що у грудні місячний тариф варіювався у межах від 7,788 до 38,35 гривні за кубометр газу. Тож постачальник "Енергія країни" суттєво підвищив свою місячну пропозицію для споживачів.

Січневий тариф нижче за річний

  • "ETG.UA"7,788 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,799 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 7,788 гривні за кубометр газу.
  • "Маргаз"7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 7,99 гривні за кубометр газу.
  • "Галнафтогаз"7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 7,99 гривні за кубометр газу.

Січневий тариф на рівні річного

  • "Полтавагаз збут"7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 7,99 гривні за кубометр газу.
  • "Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 8,46 гривні за кубометр газу.
  • "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 8,46 гривні за кубометр газу.
  • "Донецькі енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 8,46 гривні за кубометр газу.

Січневий тариф вищий за річний

  • "Асканія енерджі"14,95 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 14,95 гривні за кубометр газу.
  • "Енергія країни"57,5 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,22 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 38,35 гривні за кубометр газу.

Тариф постачальника останньої надії (ПОН)

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