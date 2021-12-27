Тарифи на газ у січні
За п'ять днів до кінця місяця постачальники повинні оприлюднювати ціни на наступний, щоб населення мало час обрати більш вигідний для себе варіант. Найвищий та найнижчий тариф вже традиційно у постачальників "Енергія країни" та "ETG.UA", котрий складає 7,788 та 57,5 гривні за кубометр газу відповідно.
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Нагадаємо, що у грудні місячний тариф варіювався у межах від 7,788 до 38,35 гривні за кубометр газу. Тож постачальник "Енергія країни" суттєво підвищив свою місячну пропозицію для споживачів.
Січневий тариф нижче за річний
- "ETG.UA" – 7,788 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,799 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 7,788 гривні за кубометр газу.
- "Маргаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 7,99 гривні за кубометр газу.
- "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 7,99 гривні за кубометр газу.
Січневий тариф на рівні річного
- "Полтавагаз збут" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 7,99 гривні за кубометр газу.
- "Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 8,46 гривні за кубометр газу.
- "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 8,46 гривні за кубометр газу.
- "Донецькі енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 8,46 гривні за кубометр газу.
Січневий тариф вищий за річний
- "Асканія енерджі" – 14,95 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 14,95 гривні за кубометр газу.
- "Енергія країни" – 57,5 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,22 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 38,35 гривні за кубометр газу.
Тариф постачальника останньої надії (ПОН)
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