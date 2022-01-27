Тарифи на газ у лютому

За п'ять днів до кінця місяця постачальники повинні оприлюднювати ціни на наступний, щоб населення мало час обрати більш вигідний для себе варіант. Найвища та найнижча пропозиція, як і попереднього місяця, у постачальників "Енергія країни" та "ETG.UA" – 57,50 та 7,88 гривні за кубометр газу.

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Прикметно, що у січня місячний тариф варіювався в аналогічних межах від 7,788 до 57,50 гривні за кубометр газу.

Лютневий тариф нижче за річний

  • "ETG.UA"7,788 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,799 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 7,788 гривні за кубометр газу.
  • "Полтавагаз збут"7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,99 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 7,99 гривні за кубометр газу.
  • "Маргаз"7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 7,99 гривні за кубометр газу.
  • "Галнафтогаз"7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 7,99 гривні за кубометр газу.
  • "Стрийнафтогаз"7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,99 гривні за кубометр газу.

Лютневий тариф на рівні річного

Лютневий тариф вищий за річний

  • "Асканія енерджі"14,95 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 14,95 гривні за кубометр газу.
  • "Енергія країни"57,50 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,22 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 57,50 гривні за кубометр газу.

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