Тарифи на газ у лютому
За п'ять днів до кінця місяця постачальники повинні оприлюднювати ціни на наступний, щоб населення мало час обрати більш вигідний для себе варіант. Найвища та найнижча пропозиція, як і попереднього місяця, у постачальників "Енергія країни" та "ETG.UA" – 57,50 та 7,88 гривні за кубометр газу.
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Прикметно, що у січня місячний тариф варіювався в аналогічних межах від 7,788 до 57,50 гривні за кубометр газу.
Лютневий тариф нижче за річний
- "ETG.UA" – 7,788 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,799 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 7,788 гривні за кубометр газу.
- "Полтавагаз збут" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,99 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 7,99 гривні за кубометр газу.
- "Маргаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 7,99 гривні за кубометр газу.
- "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 7,99 гривні за кубометр газу.
- "Стрийнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,99 гривні за кубометр газу.
Лютневий тариф на рівні річного
- "Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 8,46 гривні за кубометр газу.
- "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 8,46 гривні за кубометр газу.
- "Донецькі енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 8,46 гривні за кубометр газу.
Лютневий тариф вищий за річний
- "Асканія енерджі" – 14,95 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 14,95 гривні за кубометр газу.
- "Енергія країни" – 57,50 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,22 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 57,50 гривні за кубометр газу.
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