Тарифи на газ у лютому

За п'ять днів до кінця місяця постачальники повинні оприлюднювати ціни на наступний, щоб населення мало час обрати більш вигідний для себе варіант. Найвища та найнижча пропозиція, як і попереднього місяця, у постачальників "Енергія країни" та "ETG.UA" – 57,50 та 7,88 гривні за кубометр газу.

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Прикметно, що у січня місячний тариф варіювався в аналогічних межах від 7,788 до 57,50 гривні за кубометр газу.

Важливо! Річні газові тарифи постачальників варіюються від 7,799 гривні за кубометр до 13,50 гривні за кубометр, детальніше про ціну яких можливо дізнатись з іншого нашого матеріалу.

Лютневий тариф нижче за річний

"ETG.UA" – 7,788 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,799 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 7,788 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,799 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 7,788 гривні за кубометр газу. "Полтавагаз збут " – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,99 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 7,99 гривні за кубометр газу.

" – гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,99 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 7,99 гривні за кубометр газу. "Маргаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 7,99 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 7,99 гривні за кубометр газу. "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 7,99 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 7,99 гривні за кубометр газу. "Стрийнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,99 гривні за кубометр газу.

Лютневий тариф на рівні річного

"Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 8,46 гривні за кубометр газу.

(YASNO) – гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 8,46 гривні за кубометр газу. "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 8,46 гривні за кубометр газу.

(YASNO) – гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 8,46 гривні за кубометр газу. "Донецькі енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 8,46 гривні за кубометр газу.

Лютневий тариф вищий за річний

"Асканія енерджі" – 14,95 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 14,95 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 14,95 гривні за кубометр газу. "Енергія країни" – 57,50 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,22 гривні за кубометр газу, ціна у січні – 57,50 гривні за кубометр газу.

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Зверніть увагу! Ціни газопостачальники вказали без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо, згідно з чинними тарифами на доставку газу.

Тариф постачальника останньої надії (ПОН)

Якщо газопостачальника позбавили ліцензії, або він збанкрутував, то його споживачі автоматично переходять на тарифи постачальника останньої надії (ПОН). В Україні роль ПОН виконує державна компанія "Нафтогаз". Раніше для всіх українців, котрі стали споживачами ПОН, переводили на змінний місячний тариф. Однак з 9 грудня у НАК повідомили, що відтепер для них діятиме лише річна фіксована пропозиція. Тож тариф від ПОН зафіксований на рівні 7,96 гривні за кубометр газу, але не більше, ніж на 60 днів. Що цьому передувало З 45 до 8 гривень: ціну газу для 350 тисяч українських домогосподарств знизять

Нагадаємо! Подавати показники лічильників споживачі повинні облгазам (газорозподільним компаніям) з 1 по 5 число кожного місяця. Оскільки, саме вони ведуть облік цих показників, а потім передають інформацію для формування рахунків газопостачальним компаніям.

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