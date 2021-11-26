Тарифи на газ у грудні 2021 року: яка ціна у різних постачальників

Для тих хто відмовився від річного тарифу на газ, традиційно діятиме місячний. Деякі газопостачальників вже оприлюднили свої тарифи на грудень й він коливатиметься від 7,788 до 38,35 гривні за кубометр газу.

Тарифи на газ у грудні

Найнижчий тариф у грудні знову запропонував постачальник "ETG.UA" у 7,788 гривні за кубометр газу. Найвища пропозиція знову у постачальника "Енергія країни" – 38,35 гривні за кубометр газу. Відмітимо, що у листопаді місячний тариф варіювався в аналогічному діапазоні.

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Тариф у листопаді на рівні річного

"Полтавагаз збут" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 7,99 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 7,99 гривні за кубометр газу. "Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 8,64 гривні за кубометр газу.

(YASNO) – гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 8,64 гривні за кубометр газу. "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 8,64 гривні за кубометр газу.

(YASNO) – гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 8,64 гривні за кубометр газу. "Донецькі енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 8,64 гривні за кубометр газу.

Тариф у листопаді вище за річний

"Волиньелектрозбут" – 12,98 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,98 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 12,98 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,98 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 12,98 гривні за кубометр газу. "Асканія енерджі" – 14,95 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 19,95 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 19,95 гривні за кубометр газу. "Світлогаз" – 34,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,99 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 38,10 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,99 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 38,10 гривні за кубометр газу. "Енергія країни" – 38,35 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,22 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 38,35 гривні за кубометр газу.

Тариф у листопаді нижче за річний

"ETG.UA" – 7,788 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,799 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 7,788 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,799 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 7,788 гривні за кубометр газу. "Маргаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 7,99 гривні за кубометр газу.

– гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 7,99 гривні за кубометр газу. "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 7,99 гривні за кубометр газу.

Тариф постачальника останньої надії

Річні газові тарифи постачальників варіюються від 7,799 гривні за кубометр до 13,50 гривні за кубометр, детальніше про ціну яких можливо дізнатись з іншого нашого матеріалу "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" повідомила, що з 1 грудня тимчасово припиняє постачання природного газу побутовим споживачам.

Якщо газопостачальника позбавили ліцензії, або він збанкрутував, то його споживачі автоматично переходять на тарифи постачальника останньої надії (ПОН). В Україні роль ПОН виконує державна компанія "Нафтогаз".

Річний тариф – 7,96 гривні за кубометр газу.

– 7,96 гривні за кубометр газу. Місячний тариф на грудень "Нафтогаз" ще не оприлюднив. Нагадаємо, що тариф у 7,96 гривні за кубометр газу припиняє діяти 30 листопада. Тож у НАК рекомендують українцям, котрі є клієнтами ПОН, укласти договір з постачальником до цього часу.

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Ціни газопостачальники вказали без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо, згідно з чинними тарифами на доставку газу.