Тарифи на газ у грудні

Найнижчий тариф у грудні знову запропонував постачальник "ETG.UA" у 7,788 гривні за кубометр газу. Найвища пропозиція знову у постачальника "Енергія країни" – 38,35 гривні за кубометр газу. Відмітимо, що у листопаді місячний тариф варіювався в аналогічному діапазоні.

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Тариф у листопаді на рівні річного

  • "Полтавагаз збут"7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 7,99 гривні за кубометр газу.
  • "Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 8,64 гривні за кубометр газу.
  • "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 8,64 гривні за кубометр газу.
  • "Донецькі енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 8,64 гривні за кубометр газу.

Тариф у листопаді вище за річний

  • "Волиньелектрозбут"12,98 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,98 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 12,98 гривні за кубометр газу.
  • "Асканія енерджі"14,95 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 19,95 гривні за кубометр газу.
  • "Світлогаз"34,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,99 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 38,10 гривні за кубометр газу.
  • "Енергія країни"38,35 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,22 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 38,35 гривні за кубометр газу.

Тариф у листопаді нижче за річний

  • "ETG.UA" 7,788 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,799 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 7,788 гривні за кубометр газу.
  • "Маргаз"7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 7,99 гривні за кубометр газу.
  • "Галнафтогаз"7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 7,99 гривні за кубометр газу.

Тариф постачальника останньої надії

  • Річний тариф7,96 гривні за кубометр газу.
  • Місячний тариф на грудень "Нафтогаз" ще не оприлюднив. Нагадаємо, що тариф у 7,96 гривні за кубометр газу припиняє діяти 30 листопада. Тож у НАК рекомендують українцям, котрі є клієнтами ПОН, укласти договір з постачальником до цього часу.

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