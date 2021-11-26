Тарифи на газ у грудні
Найнижчий тариф у грудні знову запропонував постачальник "ETG.UA" у 7,788 гривні за кубометр газу. Найвища пропозиція знову у постачальника "Енергія країни" – 38,35 гривні за кубометр газу. Відмітимо, що у листопаді місячний тариф варіювався в аналогічному діапазоні.
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Тариф у листопаді на рівні річного
- "Полтавагаз збут" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 7,99 гривні за кубометр газу.
- "Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 8,64 гривні за кубометр газу.
- "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 8,64 гривні за кубометр газу.
- "Донецькі енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 8,64 гривні за кубометр газу.
Тариф у листопаді вище за річний
- "Волиньелектрозбут" – 12,98 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,98 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 12,98 гривні за кубометр газу.
- "Асканія енерджі" – 14,95 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 19,95 гривні за кубометр газу.
- "Світлогаз" – 34,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,99 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 38,10 гривні за кубометр газу.
- "Енергія країни" – 38,35 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,22 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 38,35 гривні за кубометр газу.
Тариф у листопаді нижче за річний
- "ETG.UA" – 7,788 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,799 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 7,788 гривні за кубометр газу.
- "Маргаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 7,99 гривні за кубометр газу.
- "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, ціна у листопаді – 7,99 гривні за кубометр газу.
Тариф постачальника останньої надії
- Річний тариф – 7,96 гривні за кубометр газу.
- Місячний тариф на грудень "Нафтогаз" ще не оприлюднив. Нагадаємо, що тариф у 7,96 гривні за кубометр газу припиняє діяти 30 листопада. Тож у НАК рекомендують українцям, котрі є клієнтами ПОН, укласти договір з постачальником до цього часу.
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