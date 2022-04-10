За його словами, з початку війни Росії проти України інфляція країни-агресорки становила 7,6%, а протягом року 16,7%.

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Також Ярослав Желєзняк розповів, що Кайманові острови заморозили 7,3 мільярда доларів російських активів.

"Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн приєдналися до групи 37 країн, які запровадили однаковий експортний контроль. Щоб не допустити заміни заборонених США постачань технологій в Росію. Включно з оборонною галуззю", – додав Желєзняк.

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