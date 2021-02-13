Місія МВФ завершилася: перегляду програми stand by не буде

13 лютого 2021 , 10:16
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні завершилася. Посадовців так і не змогли домовитися про перегляд програми щодо виділення траншів.

Чому не буде перегляду програми

Для того, щоб відбувся перегляд програми, Україні потрібен більший прогрес. Про це 13 лютого заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

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Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії будуть продовжуватися,
– пояснив Люнгман.

За його словами, в період з 21 по 23 грудня і з 11 січня по 12 лютого експерти МВФ обговорили з українською владою прогрес у впровадженні реформ, які є частиною програми. Зокрема, обговорювали посилення управління Нацбанком, поліпшення законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення.

Крім того, чиновники обговорили законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.

Що відомо про програму stand by

  • 9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України, вартістю близько 5 мільярдів доларів. 2,1 мільярда доларів першого траншу виділили одразу.
  • Згодом мало відбутися 4 перегляди програми: за підсумками червня, вересня та грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Однак графік перегляду порушили і зупинили програму.
  • 21 грудня 2020 року місія МВФ відновила свою роботу.
  • Голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що шанси перегляду програми є досить високими.
  • Згодом з'явилася інформація про те, що МВФ не переглядатиме програму, бо Україна не виконала своїх зобов'язань. Однак міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що це неправда.