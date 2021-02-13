Місія МВФ завершилася: перегляду програми stand by не буде

Джерело:Інтерфакс-Україна
Місія Міжнародного валютного фонду в Україні завершилася. Посадовців так і не змогли домовитися про перегляд програми щодо виділення траншів.
Для того, щоб відбувся перегляд програми, Україні потрібен більший прогрес. Про це 13 лютого заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.
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Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії будуть продовжуватися,
– пояснив Люнгман.
За його словами, в період з 21 по 23 грудня і з 11 січня по 12 лютого експерти МВФ обговорили з українською владою прогрес у впровадженні реформ, які є частиною програми. Зокрема, обговорювали посилення управління Нацбанком, поліпшення законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення.
Крім того, чиновники обговорили законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.