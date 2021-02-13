Місія МВФ завершилася: перегляду програми stand by не буде

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні завершилася. Посадовців так і не змогли домовитися про перегляд програми щодо виділення траншів.

Чому не буде перегляду програми

Для того, щоб відбувся перегляд програми, Україні потрібен більший прогрес. Про це 13 лютого заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

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Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії будуть продовжуватися,

– пояснив Люнгман.

За його словами, в період з 21 по 23 грудня і з 11 січня по 12 лютого експерти МВФ обговорили з українською владою прогрес у впровадженні реформ, які є частиною програми. Зокрема, обговорювали посилення управління Нацбанком, поліпшення законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення.

Крім того, чиновники обговорили законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.

Що відомо про програму stand by