Місія МВФ завершилася: перегляду програми stand by не буде
Місія Міжнародного валютного фонду в Україні завершилася. Посадовців так і не змогли домовитися про перегляд програми щодо виділення траншів.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Чому не буде перегляду програми
Для того, щоб відбувся перегляд програми, Україні потрібен більший прогрес. Про це 13 лютого заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.
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Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії будуть продовжуватися,
– пояснив Люнгман.
За його словами, в період з 21 по 23 грудня і з 11 січня по 12 лютого експерти МВФ обговорили з українською владою прогрес у впровадженні реформ, які є частиною програми. Зокрема, обговорювали посилення управління Нацбанком, поліпшення законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення.
Крім того, чиновники обговорили законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.
Що відомо про програму stand by
- 9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України, вартістю близько 5 мільярдів доларів. 2,1 мільярда доларів першого траншу виділили одразу.
- Згодом мало відбутися 4 перегляди програми: за підсумками червня, вересня та грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Однак графік перегляду порушили і зупинили програму.
- 21 грудня 2020 року місія МВФ відновила свою роботу.
- Голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що шанси перегляду програми є досить високими.
- Згодом з'явилася інформація про те, що МВФ не переглядатиме програму, бо Україна не виконала своїх зобов'язань. Однак міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що це неправда.
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