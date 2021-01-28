Переговори в активній стадії: місія МВФ продовжила роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду вирішила ще на 7 – 10 днів продовжити свою роботу в нашій державі. Наразі переговори між Україною та МВФ перебувають в активній стадії.
Джерело: 24 канал
Сергій Марченко в ефірі одного українських телеканалів заявив, що остання зустріч з партнерами відбулася 25 – 26 січня.
Читайте також Чи буде під загрозою співпраця з МВФ: Марченко розповів про зміни у фінансуванні
Міністр фінансів наголосив, що для України принципово залишатися в програмі МВФ. Він висловив сподівання, що ці 7 – 10 днів дадуть змогу фіналізувати меморандум та допоможуть зрозуміти, які наша держава зможе взяти на себе зобов'язання, щоб надалі їх виконати.
За словами Марченка, під час попередніх зустрічей сторони обговорювали технічні речі, зокрема, консолідацію бюджету на 2022 рік.
Поки що інших зобов'язань немає, окрім тих, які зараз ми на себе взяли або які з'явилися торік, я маю на увазі й рішення Конституційного суду, й рішення по тарифах на газ,
– підсумував очільник Мінфіну.
Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу