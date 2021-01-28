Місія Міжнародного валютного фонду вирішила ще на 7 – 10 днів продовжити свою роботу в нашій державі. Наразі переговори між Україною та МВФ перебувають в активній стадії.

Джерело: 24 канал

Сергій Марченко в ефірі одного українських телеканалів заявив, що остання зустріч з партнерами відбулася 25 – 26 січня.

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Україні принципово залишатися в програмі МВФ

Міністр фінансів наголосив, що для України принципово залишатися в програмі МВФ. Він висловив сподівання, що ці 7 – 10 днів дадуть змогу фіналізувати меморандум та допоможуть зрозуміти, які наша держава зможе взяти на себе зобов'язання, щоб надалі їх виконати.

Про що говорили на попередніх зустрічах

За словами Марченка, під час попередніх зустрічей сторони обговорювали технічні речі, зокрема, консолідацію бюджету на 2022 рік.

Поки що інших зобов'язань немає, окрім тих, які зараз ми на себе взяли або які з'явилися торік, я маю на увазі й рішення Конституційного суду, й рішення по тарифах на газ,

– підсумував очільник Мінфіну.

Зверніть увагу! МВФ 9 червня 2020 року затвердив для України нову 18-місячну програму stand-by на 5 мільярдів доларів. Транш у розмірі 2,1 мільярда доларів виділили одразу, ще 2,9 мільярда наша держава отримає згодом.

Співпраця України з МВФ: коротко

З 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на газ для населення. Через це багатьма містами країни прокотилася хвиля протестів. Обурені підвищенням ціни громадяни вийшли на вулиці.

Через у Кабінеті міністрів на період карантину вирішили встановити граничну ціну на блакитне паливо – тобто зменшити її. Тепер кубометр газу коштує 6,99 гривні, що означає зниження сум у платіжках людей на понад 30%.

Реакція МФВ було миттєвою: у Фонді заявили, що Україна, підписавши меморандум, взяла на себе зобов'язання щодо тарифів на ринку природного газу та висловили занепокоєння щодо зміни цін.



Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу