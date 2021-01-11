Місія Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду з питань першого перегляду програми для України у форматі stand-by відновила роботу. Вона повернулася з різдвяних канікул 11 січня.

Про відновлення роботи місії МВФ повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на інформацію представництва Фонду в Україні.

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Місія сьогодні (11 січня – 24 канал) відновлює свою роботу зустрічами з представниками влади,

– йдеться у повідомленні.

У представництві нагадали, що місія проводить дистанційне обговорення з владою України останніх актуальних економічних подій, а також заходів і реформ, які потрібні для завершення першого перегляду.

Довідка. Місія працювала у період з 21 по 23 грудня 2020 року, однак згодом пішла на святкові канікули.

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