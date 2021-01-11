Місія МВФ з першого перегляду програми для України відновила роботу
Місія Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду з питань першого перегляду програми для України у форматі stand-by відновила роботу. Вона повернулася з різдвяних канікул 11 січня.
Про відновлення роботи місії МВФ повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на інформацію представництва Фонду в Україні.
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Місія сьогодні (11 січня – 24 канал) відновлює свою роботу зустрічами з представниками влади,
– йдеться у повідомленні.
У представництві нагадали, що місія проводить дистанційне обговорення з владою України останніх актуальних економічних подій, а також заходів і реформ, які потрібні для завершення першого перегляду.
Що відомо про програму МВФ для України
- Фонд 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України. Її сума становить приблизно 5 мільярдів доларів.
- Перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів виділили одразу.
- Після цього запланували 4 перегляди програми: за підсумками червня, вересня та грудня 2020 року, а також червня 2021 року.
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